Preta Gil faz homenagem à Gal Costa e tem surpresa de Ivete Sangalo

A cantora Preta Gil fez uma homenagem para Gal Costa no palco do Criança Esperança, da TV Globo, na noite desta segunda-feira (7). A filha de Gilberto Gil cantou 'Força Estranha' e, durante a canção, foi surpreendida com a participação de Ivete Sangalo, apresentadora da campanha de doações.



Somente no meio do refrão Preta percebeu a presença de Ivete no palco e foi às lágrimas.



As cantoras finalizaram a homenagem juntas. Veja o vídeo abaixo: