Preta Gil tranquiliza fãs após cirurgia para retirar bolsa de ileostomia

A cantora e empresária Preta Gil passou por uma cirurgia na quinta-feira, 30 de novembro, para reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia - realizada em situações em que a passagem das fezes pelo intestino grosso está impedida. Preta faz tratamento contra um câncer de intestino, descoberto em janeiro de 2023. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.



De acordo com a assessoria de Preta, ela se encontra bem. "A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva", diz o comunicado.