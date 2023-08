Primeira noite do Festival de Inverno tem shows de Marisa Monte e Mari Fernandez

A 17ª edição do Festival de Inverno Bahia começou na noite desta sexta-feira (25), com grandes nomes da música. O evento acontece até domingo (27), no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista.



Quem foi responsável por abrir os trabalhos foi a cantora Marisa Monte. Com voz marcante, ela hipnotizou a plateia com uma sucessos que atravessaram gerações.



Logo em seguida, veio a banda mineira Jota Quest. Conhecido pela mistura de rock e pop, o grupo fez com que a multidão dançasse e cantasse ao som de seus maiores hits. O último show no palco principal foi comandado pela cantora Mari Fernandez, que estreou no evento com seu ritmo piseiro.