MÚSICA

Priscila Meireles lança versão de 'Only Love Can Hurt Like This', ouça

Conhecida como 'Rainha das Versões', cantora tem mais um lançamento

Da Redação

Publicado em 24 de agosto de 2024 às 08:50

Cantora Priscila Meireles Crédito: Divulgação

A Rainha das Versões, Priscila Meireles, lançou em todas as plataformas digitais a faixa e videoclipe de “Só o Amor Machuca Assim”, a regravação em português de “Only Love Can Hurt Like This”, conhecida na voz de Paloma Faith.

Para fazer a versão, Priscila entrou em contato diretamente com a dona da versão original em inglês, a renomada compositora americana Diane Warren, responsável por diversas músicas de sucesso no mundo todo. Logo quando ouviu “Só o Amor Machuca Assim”, Warren amou, elogiou e já concedeu a permissão para a Rainha das Versões: “Foi uma emoção indescritível naquele momento”, revelou a cantora.

“Estou tão grata a Deus por tudo o que está acontecendo na minha vida! Essa música tem todas as características que adoro: letra bem escrita, arranjo elaborado e vibrante, além de muita entrega na interpretação. Os meses de preparação para o lançamento foram intensos e mágicos, cada detalhe foi pensado com muito carinho e agora eu espero que todos os fãs gostem e ouçam muito essa versão tão pedida!”, afirma Priscila.

A faixa é a primeira de um álbum produzido com as músicas mais acessadas das redes da artista, e tem a assinatura de Edson (da dupla Edson e Hudson) na produção musical. Ela também marca uma nova fase, onde a artista passa a ter sua carreira gerenciada pela Azul Music Produções Artísticas.