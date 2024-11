PRONUNCIAMENTO

Produtor baiano se pronuncia após ter vídeo íntimo vazado: ‘Sou um homem bissexual’

O produtor musical confessou que inicialmente estava com medo de ataques homofóbicos e queria se proteger

O produtor musical Matheus Marinho, que já trabalhou com a banda Os Afrikanos, usou o seu perfil do Instagram nesta sexta-feira (08) para se posicionar novamente a respeito do vazamento do vídeo em que ele aparece tendo relações sexuais com outro homem. O vídeo viralizou nesta madrugada nas redes sociais.