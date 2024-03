ASSÉDIO SEXUAL

Produtor da Nickelodeon pede desculpas após documentário expor abusos sofrido por atores

O produtor Dan Schneider apareceu em um vídeo pedindo desculpas por seu comportamento retratado no documentário "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", que traz relatos sobre abusos nos bastidores da Nickelodeon. As informações são do g1.