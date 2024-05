MÚSICA

Projeto gratuito propõe oficina do instrumento africano m'bira

Musico baiano Thon Nascimêmtos ministra oficinas no Muncab, na Unilab e na Casa do Carnaval

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 09:11

Thon Nascimêmtos ministra oficinas de m’bira no Muncab, Unilab e Casa do Carnaval Crédito: Divulgação

O músico baiano Thon Nascimêmtos promove o curso Vivências em Músicas de M’bira, que oferece oficinas gratuitas do instrumento, nos dias 10 a 26 de maio. As oficinas são abertas a pessoas a partir de 16 anos, mesmo sem experiência musical, com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir do perfil @mbira.brasil ou direto pelo link https://encurtador.com.br/fgEV8.

O projeto contará com três turmas, que viverão uma imersão intensiva no universo da m’bira, sempre de sexta a domingo, das 15h às 17h, em locais simbólicos da conexão entre Brasil e África. De 10 a 12/05, no Muncab; de 17 a 19/05, em São Francisco do Conde na Unilab e no Mercado Cultural da cidade; a última turma, de 24 a 26/05, será na Casa do Carnaval e inclui uma homenagem ao Dia Internacional da África, celebrado em 25 de maio.

A m’bira (pronuncia-se “imbira”) foi o primeiro instrumento da família dos lamelofones criado na África, na região do Zimbábue, cerca de 1000 a.C. Desde então, a peça formada por teclas de metal fixadas a um suporte de madeira, incorporou particularidades ao migrar para outros países do continente. A tradição da fabricação e uso da m’bira é uma marca do povo shona, que vive no Zimbábue, Zâmbia e Moçambique e tem o instrumento como um meio de comunicação com o plano espiritual.

O curso é uma iniciativa do músico baiano Thon Nascimêmtos, que acolheu o instrumento como tema de sua pesquisa de doutorado em Música, Cultura e Sociedade, em andamento na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).