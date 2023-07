Projeto para qualificação de Roadies abre 50 vagas em Salvador

O projeto Banana Banana realiza nos dias 7 e 8 de agosto uma oficina para qualificação de roadies, no terraço do Colaboraê, no Rio Vermelho. As aulas serão com o técnico de palco Joba e o primeiro lote de inscrições custa R$ 45 no Sympla. As aulas abordam os diferentes aspectos da profissão da teoria à prática, funções fundamentais para os bastidores de shows e segurança do trabalho nos palcos. De forma prática e teórica, os participantes também poderão aprender sobre logística, instrumentos e suas particularidades, sinalização de palco e leitura de mapa de palco.Joba é roadie de Luiz Caldas, Baco Exu do Blues e Melly.