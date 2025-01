OSTENTAÇÃO

Quanto custaria a casa do BBB 25 fora dos estúdios? Estimativa revela valores milionários

Estimativa foi realizada pela revista Exame

A casa do “Big Brother Brasil 25”, localizada dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, é um dos cenários mais icônicos da televisão brasileira. Mas quanto ela valeria se fosse um imóvel à venda, fora de seu contexto de estúdio?

A revista EXAME, com base em análises e estimativas detalhadas, calculou o valor de mercado do imóvel, considerando características como localização, metragem e reformas.

Com uma área estimada em 2.300 metros quadrados, sendo 1.800 de área construída, a casa conta com cômodos como suíte do líder, dois quartos, duas cozinhas, sala e uma ampla área externa com jardim e piscina.