'PAREI COM A TELEVISÃO'

Raul Gil é homenageado no Domingão Com Huck e anuncia aposentadoria

"Quero avisar vocês, o público, o telespectador, que esse ano eu me aposento. Não faço mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano, 2024. Aí, parei com a televisão", disse, durante conversa com Luciano Huck e Paulo Miklos, dos Titãs, no palco da atração.

"Com quem eu competi no mesmo horário no início do meu ciclo na Globo, em 2000, mas com enorme respeito. Hoje é dia de reconhecer àqueles que ajudaram a asfaltar a estrada por onde hoje eu trafego. Prestar reverência a ele: o apresentador do chapéu, do banquinho, dos calouros. Do alto de seus 86 anos, Raul Gil, no Domingão!"