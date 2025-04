NOVIDADE

Rede Bob's lança novo sabor de milkshake

Rede de fast food amplia cardápio também com novos hambúrgueres

O Bob's lançou um novo sabor de milkshake, entre novidades anunciadas em seu cardápio. O Cake Shake é feito de baunilha com pedaços de bolo e calda cremosa de chocolate, disponível nos tamanhos 300ml, 500ml e 700ml. A novidade chega junto com os sanduíches Bob's Classic e Bob's Salad, que marcam a expansão da linha Clássicos da rede.>

Renata Brigatti Lange, diretora de marketing do Bob's, explica a estratégia: "Esses novos produtos são reflexo direto do trabalho atento e colaborativo do nosso time que, por meio de pesquisas, mapeiam constantemente as tendências de consumo". Os resultados já aparecem nos números: crescimento de mais de 10% na venda de sanduíches e 12% na categoria de gelados no primeiro trimestre de 2025, segundo a empresa. >