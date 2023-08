Rico Tavares: saiba quem é o maquiador dos famosos, encontrado em estado grave em hospital

Crédito: Reprodução

O maquiador Ricardo Tavares foi encontrado internado em estado grave, no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter desaparecido por dois dias. Ele havia saído de um sítio em Itaboraí para levar plantas a uma casa em Itaipuaçu e foi vítima de um atropelamento na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.



De acordo com O Globo, o acidente ocorreu na terça-feira, por volta das 20h34min, e ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao hospital sem identificação. No hospital, após ser estabilizado, ele foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI) onde permaneceu entubado e sob monitoramento constante.

A atriz Dani Suzuki, amiga de Ricardo, havia divulgado o desaparecimento dele em várias publicações no Instagram. Ela esperava que Ricardo dormisse em sua casa na quarta-feira, 23, pois tinham planos de gravar juntos na quinta. No entanto, ele não deu notícias a ela nem ao seu namorado, com quem morava.

Preocupada, Dani foi até a casa de Ricardo em Itaipuaçu e percebeu que ele não havia estado lá, já que seus cachorros estavam sem ração. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) assumiu o caso e foi responsável por localizar Ricardo no hospital, nesta quinta-feira, 24.

Nos stories do seu Instagram, a atriz e amiga do maquiador comentou sobre o primeiro encontro com o Ricardo. Dani disse que o encontrou desacordado e que eu estado é "grave, gravíssimo".

"Ele teve uma fratura na cervical, na C7. Ele está com HSA [hemorragia subaracnóidea espontânea] no crânio, que é uma hemorragia no sistema nervoso central. Ele está entubado, totalmente apagado. Precisamos aguardar para ver como ele vai reagir. Um milagre, estamos contando com isso", disse.

Perfil

Com quase 22 mil seguidores no Instagram, quem entra no perfil de Ricardo Tavares, conhecido também pelo nome artístico Rico Tavares, já consegue entender um pouco do seu trabalho. Entre as postagens, imagens de atrizes como Isis Valverde, Maitê Proença, Claudia Ohana, Letícia Spiller e Dani Suzuki ilustram o seu feed

Aos 46 anos, Rico Tavares não é só o maquiador dos famosos, mas é um profissional querido e admirado no meio. "Ricardinho é um dos melhores make up artist do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico", disse Suzuki, em sua rede social.