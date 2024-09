TEATRO

Rita Assemany enfrenta o caos da humanidade

Monó;logo Surf no Caos, que tem texto de Aninha Franco, entra em cartaz no Teatro Molière da Aliança Francesa

Prestes a completar 45 anos de vida artística, a atriz Rita Assemany sobe ao palco do Teatro Molière (Aliança Francesa), a partir desta sexta (6), para apresentar o monólogo Surf no Caos, escrito por Aninha Franco. A trama traz uma reflexão sensorial sobre a existência humana e as lutas em nome da liberdade. A peça tem direção da própria Rita e une diversas linguagens, como vídeo e fotografia. O espetáculo fica em cartaz sempre às sextas e sábados, às 20h, até o final de setembro.

Em cena, uma mulher se vê diante de suas percepções e memórias ancestrais, como as da símia bípede Lucy, considerada o primeiro ser humano primitivo, com mais de 3 milhões de anos. Descoberta em 1974, na Etiópia, é um importante elemento dramático, que sintetiza os questionamentos da autora sobre a humanidade e seus (des)caminhos.

Escrito em 2015 e encenado virtualmente durante a pandemia, com esporádicas apresentações presenciais no pequeno espaço da República AF, no Pelourinho, Surf no Caos chega desta vez para um público maior. Uma oportunidade para aqueles que desejam mergulhar no universo de uma dramaturga bem-sucedida, autora de sucessos como Dendê e Dengo e Oficina Condensada, e de uma atriz reconhecida nacionalmente em papeis no cinema (Abril Despedaçado) e na televisão (Justiça 2).