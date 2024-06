Roberto Carlos anuncia shows na Bahia em julho

Roberto Carlos anunciou nesta segunda-feira (10) duas cidades na Bahia em que vai se apresentar pela turnê romântica "Eu ofereço flores". O cantor irá fazer shows em Vitória da Conquista, em 18 de julho, e Feira de Santana, no dia 20.

As apresentações serão no Estádio Municipal Lomanto e na Arena Cajueiro, ambas às 21h, com abertura dos portões às 19h. Os ingressos ainda não estão à venda.