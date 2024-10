COMEMORAÇÃO

Rodrigo Faro celebra 51 anos e agradece por recuperação da esposa: 'Melhor aniversário'

“Esse é com certeza o melhor aniversário da minha vida, tenho muito o que comemorar e agradecer! Quando eu poderia imaginar que o meu aniversário de 51 anos seria celebrado com tanta gratidão a Deus pela cura da minha Vera? A jornada que vivemos juntos fortaleceu ainda mais a nossa fé e a união da nossa família! Ter você ao meu lado hoje é o melhor presente que eu poderia receber! Celebramos hoje com muita fé, alegria, amor e gratidão ao nosso Senhor!”, escreveu Faro.

Ele ainda ressaltou que, embora o casal ainda tenha desafios pela frente, vão passar por isso juntos: “Ainda temos muitas batalhas para vencer, mas saiba que estarei segurando a sua mão em todas elas, com as bênçãos de Deus!”.

A cirurgia de Vera Viel

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel foi diagnosticada com um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, na coxa esquerda. Ela passou por um procedimento para retirá-lo na última sexta-feira (11). No dia seguinte ao procedimento, ela completou 49 anos e ganhou uma festinha surpresa do marido, com a presença das três filhas do casal – Clara, Maria e Helena – bolo e balões para não deixar a data passar em branco.