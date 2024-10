NETFLIX

Rodrigo Santoro chega à Bahia para gravar filme na Chapada Diamantina

Rodrigo Santoro está na Bahia. De acordo com informações apuradas pelo Alô Alô Bahia, um dos mais renomados atores brasileiros desembarcou na Chapada Diamantina, famosa região de serras no centro do estado, para gravar um filme. Em passagem pela cidade de Mucugê e a localidade de Igatu – que é um distrito do município de Andaraí famoso pelo casario histórico de pedra do século XIX, ele chegou a visitar restaurantes locais e posou para fotos com fãs.