PROTAGONISTA

Rodrigo Simas aparece nu em peça e ganha elogios: ‘Provou que não é só um rostinho bonito’

Rodrigo Simas surgiu nu nas redes sociais, em publicação feita pelo diretor Ciro Barcelos, que divulgou, na madrugada desta quinta-feira (18), trecho de peça em que o jovem é protagonista, Prazer, Hamlet. No vídeo, Simas aparece completamente nu, durante um monólogo, e nos comentários do post ganha muitos elogios, tanto pelo físico quanto pela entrega artística.

“O Teatro é um lugar de provocação, do contrário não teria sentido. É um desafio ao tabu, uma transgressão que arranca a máscara social e permite que ator e plateia se desnudem, acessem juntos os impulsos que fluem do interior de seus corpos, tornando-se assim um fenômeno conjunto, no aqui e agora, pois já na se trata apenas de uma história qualquer. Trata-se do tempo presente de algo orgânico que brota de uma reação primária”, Ciro iniciou a explicação.