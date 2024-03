FAMOSOS

Saiba quem é Hugo Anquier, filho de Debora Bloch que chama atenção pela altura

Com um pouco mais de 7 mil seguidores em seu perfil nas redes sociais, Hugo parece não ter interesse em seguir a carreira artística da mãe e do avô

Sempre que Debora Bloch compartilha uma foto de seu filho, Hugo Anquier, no Instagram, os comentários inevitavelmente acabam se voltando à altura do rapaz. E não é para menos: o designer de games, filho da atriz com o chef francês Olivier Anquier, mede 2,03 metros.