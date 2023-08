SalCine abre inscrição para 5 mil vagas gratuitas de formação em audiovisual

Pedro Tourinho, Fernando Guerreiro e Mila Paes no lançamento do programa. Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Sala de Arte do Cinema da Ufba, no Vale do Canela, foi palco na manhã desta terça-feira (22) do lançamento das trilhas formativas do SalCine, programa municipal de fomento do setor audiovisual. O evento, promovido pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e de Cultura e Turismo (Secult), apresentou as cinco linhas formativas de capacitação, que contam com 5 mil vagas gratuitas para formação em audiovisual nos cursos de roteiro, produção executiva e formação em games, com investimento de R$1,7 milhão.

A titular da Semdec, Mila Paes, afirmou que a área de economia criativa é uma das vertentes de atuação da Semdec, focada nessa diversificação da matriz econômica da cidade. “Trabalhar a cadeia criativa é um dos papéis do Município. O setor audiovisual precisa de várias ações que tenham a ver com fomento, editais, ações formativas e de networking, conexão com empresas, então essa união é uma grande potência para o setor. A SalCine é uma união em prol do segmento em Salvador, que tem grande potencial”.

Mila destacou ainda a ênfase na área de games, que está crescendo muito com muitas oportunidades, fortalecendo também ações de infraestrutura como o Doca1, um equipamento do município focado na cadeia produtiva e na trilha formativa do audiovisual. Além disso, na última semana, foi feito um mutirão para apoiar os empreendedores da área criativa, na formalização e preparação de documentos, já que muitos têm dificuldade em dar entrada nos editais em razão da regularização e formalização. “Este é um desafio para o setor criativo. Estamos com atendimento permanente no SAC do Empreendedor, no Mercado São Miguel, apoiando essas pessoas”.

O secretário da Secult, Pedro Tourinho, lembrou que o Salvador é um programa audiovisual que vai além de editais e negócios. “Hoje a gente vê a materialização com abertura de inscrições para o SalCine Conecta e os programas de formação específicas do segmento. O SalCine Conecta será uma introdução do mercado para o mercado, com pessoas importantes da área, a exemplo do ator Antônio Pitanga, de Manoel Rangel (Ancine), enfim, pessoas legais para ‘colocar o motor para girar’. E cada um pode se inscrever no seu interesse específico”, explicou.

O gestor de Audiovisual da Secult, Felipe Dias, ressaltou que o lançamento promovido hoje envolve a formação na área de games, audiovisual, além de uma ação formativa de eventos de negócios com mesas de discussões, masterclasses e exibições de filmes, criando ambientes de trocas e conversas e de qualificação profissional para os agentes econômicos de Salvador. “Esse é o segundo grande marco do programa SalCine. É um momento de felicidade, de concretização, e ainda tem muito por vir”, pontuou.

No evento, também foi anunciado o SalCine Conecta, que acontecerá em Salvador, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Cine Glauber Rocha e promoverá encontros entre agentes do mercado audiovisual, produtores e profissionais negros de todo o Brasil. A atividade contará com mesas de discussão, workshops e exibições de filmes gravados em Salvador.