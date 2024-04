SHOW

Salvador será cidade de estreia da turnê ‘Xande canta Caetano’, de Xande de Pilares

A turnê do show em que Xande de Pilares canta Caetano Veloso teve cronograma alterado. Agora, Salvador será a cidade de estreia do projeto. Antes, o show inicial estava previsto para acontecer em Belo Horizonte. O cantor anunciou a vinda para a capital baiana no dia 2 de junho, com apresentação única na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O início das vendas dos ingressos está marcado para 16 de abril, uma terça-feira.

No roteiro do show, Xande irá além do repertório do disco, no qual gravou as músicas Alegria alegria (1967), Qualquer coisa (1975), Gente (1977), Muito romântico (1977), Tigresa (1977), Diamante verdadeiro (1978), Lua de São Jorge (1979), Trilhos urbanos (1979), O amor (Caetano Veloso e Ney Costa Santos sobre poema de Vladimir Maiakovski, 1981) e Luz do sol (1982).