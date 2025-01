FESTIVAL DE VERÃO

Saulo faz homenagem a Luiz Caldas no Festival de Verão

Camisa assinada pelo estilista Gefferson Vila Nova foi feita com exclusividade para o show

Gabriela Cruz

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 07:39

Saulo usa Gefferson Vila Nova no Festival de Verão Crédito: Victor Mascarenhas

Na noite deste domingo (26), Saulo Fernandes e Luiz Caldas emocionaram o público do Festival de Verão Salvador em uma celebração dos 40 anos do axé music. >

Luiz Caldas e Saulo Crédito: Victor Mascarenhas

Na apresentação, Saulo vestiu look do estilista baiano Gefferson Vila Nova. O destaque vai para a camisa, encomendada pelo stylist do cantor, Sandro Lopez, que trazia estampado o rosto de Luiz Caldas, em uma homenagem surpresa tanto para Saulo quanto para Luiz. >

Vila Nova, conhecido por suas criações que mesclam alfaiataria clássica ao streetwear global, já vestiu Saulo diversas vezes a partir das trocas conceituais com Lopez. O estilista é um nome forte na moda masculina nacional, com quatro passagens pelo São Paulo Fashion Week, e também já teve looks seus usados por outros artistas da música nacional, como a banda Natiruts em sua última turnê. >

Lucas Almeida usa Gefferson Vila Nova Crédito: reprodução

Foi de Vila Nova também o look usado pelo apresentador Lucas Almeida na transmissão do Festival de Verão. A peça integra a coleção Amore, desfilada na edição mais recente do SPFW. >