Segunda temporada da série “Os Outros” está confirmada

Adriana Esteves rouba a cena em “Os Outros”; segunda temporada da série está confirmada. Crédito: Globo / Estevam Avellar

Por Gabriela Cruz



Não tem como ficar imune ao enredo de “Os Outros” e, em especial, à interpretação de Adriana Esteves na série da Globoplay, que teve o último episódio disponibilizado na sexta-feira passada (7). Na produção, a atriz vive Cibele, uma mãe protetora, que mora com o marido e o filho no Rio de Janeiro.



Criada por Lucas Paraizo (Sob Pressão) e dirigida por Luisa Lima (Onde Está Meu Coração), a série começa após Marcinho (Antonio Haddad), filho de Cibele, brigar com um adolescente na quadra de futebol do condomínio de classe média onde vivem, o que desencadeia um confronto entre ela e Wando (Milhem Cortaz), pai do outro garoto. A partir daí o que se vê é um enredo repleto violência, situações limítrofes, traições e crimes e uma Adriana Esteves roubando todas as cenas.

No último episódio, o 12º, Cibele tem que lidar com o sequestro e desaparecimento de Marcinho, ao mesmo tempo em que o público se surpreende com o desfecho de Sérgio (Eduardo Sterblitch). Sucesso de audiência e de crítica, a produção se tornou a mais assistida do Globoplay desde o lançamento. A temporada de estreia trouxe ainda Drica Moraes no elenco.

Segunda temporada

Ainda sem saber como lidar com o desenrolar da trama (não vamos dar mais spoilers), os espectadores já podem se preparar para novos episódios de “Os Outros”. No Twitter, a plataforma de streaming da Globo replicou uma declaração de Adriana Esteves sobre o assunto durante o Altas Horas do último sábado (8). “Para quem não sabe, já está definido que vai ter a próxima temporada”, afirmou a atriz. A data da estreia e o número de capítulos ainda não foram divulgados.