CULTURA

‘Semana Fashion Revolution’ em Salvador terá eventos gratuitos; veja agenda

A Semana Fashion Revolution, que promove ações em mais de 80 países de 15 e 24 de abril, vai estar em Salvador no dia 13 de abril (sábado), totalmente gratuito com o tema "Como revolucionar a moda".

A grade do evento que foi criado em 2013, inclui seminário, mesas de debate com especialistas, exibição de filmes, bazares de troca de itens infantis e adultos e momentos voltados para o bem-estar de costureiras e artesãs.

O espaço também contará com máquinas de costura disponíveis para uso livre. A curadoria do evento é assinada por Marina de Luca, coordenadora de mobilização do Instituto Fashion Revolution, e Ana Fernanda Souza, representante do projeto em Salvador e coordenadora do Comitê Racial e de Diversidade do movimento nacional.