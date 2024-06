Seminário de letramento racial para empresas acontece nesta quinta-feira (13)

O Oro Dudu, seminário de letramento racial para empresas, acontece nesta quinta-feira (13), às 16h, na Associação Comercial da Bahia, no bairro do Comércio. O workshop é voltado para empresários e tem como principal objetivo analisar a estrutura e o funcionamento do racismo e da desigualdade no ambiente corporativo, além de compartilhar práticas de inclusão e diversidade no mundo empresarial. A iniciativa faz parte do projeto Cabaré da Raça 25+25, realizado pelo Bando de Teatro Olodum em parceria com a Wilson Sons.