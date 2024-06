WORKSHOP

Seminário Oro Dudu une arte e empresariado na luta contra o racismo

Evento reúne quatro painéis para debater relações étnico-raciais e diversidade dentro das instituições

Luiza Gonçalves

Publicado em 13 de junho de 2024 às 15:17

Evento debate relações étnico-raciais e diversidade dentro das instituições Crédito: Divulgação

Celebrando os 25 anos do espetáculo "Cabaré da Rrrrraça" e refletindo sobre os 25 anos que estão por vir em Salvador, o Bando de Teatro Olodum e a Wilson Sons unem-se no projeto Cabaré da Rrrrraça 25+25, que tem no debate das relações étnico-raciais a pauta central para o desenvolvimento e futuro da cidade.

Nesta quinta-feira, será realizado o seminário Oro Dudu, que integra as atividades do projeto e tem como objetivo a promoção da diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. O evento será composto por quatro painéis, que vão de ações afirmativas até ESG (sigla para governança ambiental, social e corporativa, do inglês Environmental, Social and Governance), com início às 16h, na Associação Comercial da Bahia (ACB).

Há 23 anos no Bando de Teatro Olodum e membro do colegiado gestor do grupo, Fábio Santos está na coordenação geral do projeto Cabaré da Rrrrraça 25+25. O ator explica que a ideia do projeto surgiu para refletir sobre os 25 anos do espetáculo, completados em 2022, o que mudou no debate racial no Brasil desde então e quais são as perspectivas para o futuro. Além de lançar uma nova temporada do espetáculo em maio deste ano, a iniciativa foca em ações educativas e de formação.

O projeto engloba a Oficina de Performance Negra, ofertada a 90 alunos, divididos nos núcleos Alagados, Plataforma e Muncab, e ministrada por atores do Bando, além do seminário Oro Dudu, que será realizado em duas edições. “Oro Dudu significa fala preta em ioruba e vai ser um diálogo muito rico. Estamos trazendo-o para a Associação Comercial da Bahia para conversar com seus associados e associadas e também com representantes de diversas empresas, mostrando que o racismo deve ser combatido em todos os ambientes. É fundamental. Com certeza vamos sair desse evento com novas perspectivas para esse processo contínuo. O Bando está muito feliz em executar o Cabaré da Rrrrraça 25+25, que vem para celebrar a peça e trazer a reflexão”, afirma o ator e coordenador.

“Nós estamos na capital afro. Se queremos nos desenvolver, precisamos nos desenvolver com a nossa gente, com o nosso território, e sem a menor dúvida, a questão racial é prioritária nessa jornada”, afirma Adriana Medeiros. Supervisora de marketing e integrante do Programa Social da empresa baiana Wilson Sons, que realiza o projeto Cabaré da Rrrrraça 25+25 junto ao Bando, Adriana defende que ações como o Oro Dudu são fundamentais para atingir os detentores do capital, que têm o poder de implementar ações afirmativas de impacto contundente e aliá-los à iniciativa pública e sociedade civil:

“Nós acreditamos que juntos trabalhamos para transformar a realidade e entregar futuros melhores. É a partir da transformação da nossa realidade no nosso território, berço originário da Wilson Sons, que podemos começar a nos conhecer, valorizar as nossas pessoas e lutar por uma Bahia antirracista, mais justa e mais feliz”, declara.

Programação

O workshop Oro Dudu será composto por quatro painéis: Diversidade racial no S do ESG com Andréa Ventura; Comunicação e impacto na agenda racial com Miguel Silveira; Boas práticas em ações afirmativas com Daiane Batista e Investimento social privado para promoção da diversidade racial com Antonioni Afonso.

Andréa Ventura explica que o ESG tem sido uma ferramenta importante para as empresas que querem ser não apenas socioambientalmente responsáveis, mas que também querem demonstrar isso concretamente para a população e investidores, em suas ações sociais, ambientais e de governança. Na quinta-feira, a professora e pesquisadora da UFBA irá ministrar o painel que detalha como a diversidade racial implica e pode ser trabalhada dentro do pensamento ESG nas empresas e em sua cadeia produtiva.

“Esse seminário é extremamente relevante porque precisamos dialogar sobre essas questões, encarar que ainda somos uma sociedade extremamente racista e levar para os empresários, que são o público-alvo do Oro Dudu, a informação, pois muitas vezes o empresariado ainda não sabe o que pode fazer para melhorar sua performance em termos de diversidade racial. Encontrar estratégias que possam adotar internamente para que eles também possam fazer parte dessa mudança que já está em curso no Brasil”, pontua Andréa.

A Wilson Sons, em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB), convida a comunidade empresarial baiana a participar do Seminário Oro Dudu, uma ação que integra o projeto Cabaré da Rrrrraça 25+25, realizado pelo Bando de Teatro Olodum com patrocínio da Wilson Sons, via Programa de Isenção Fiscal Viva Cultura, da Prefeitura de Salvador, Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT) e Fundação Gregório de Mattos (FGM).