INVASÃO A PRIVACIDADE

Senador Jorge Kajuru tem vídeos íntimos vazados nas redes sociais: 'Colocar polícia para investigar'

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) teve vídeos íntimos antigos vazados na internet. Após o episódio, o parlamentar lamentou a situação e afirmou que irá encaminhar o caso para autoridades policiais. As informações são do G1 Goiás.

Nos vídeos, o senador aparece com uma mulher em um apartamento. De acordo com a mensagem que acompanha a mídia, a parceira seria casada, informação negada por Kajuru.

O político lamentou a exposição da moça, que hoje se tornou uma amiga e revelou ter se sentido mal com a invasão de sua privacidade. “Lembro como se fosse hoje. Eu estou com 63 anos de idade, já tive várias namoradas, mas nunca expus relacionamento meu. Todas as minhas relações foram discretas. Nunca mexi com mulher casada”, disse.