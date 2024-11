CURUZU

Senzala do Barro Preto recebe festa Afrobaile

Evento acontece nesta sexta (8) com Afrocidade, Jau, Sued Nunes, O Kanalha e Yan Cloud

A Senzala do Barro Preto, no Curuzu, recebe nesta sexta (8), uma edição especial da festa Afrobaile, que comemora nove anos de realizada. A anfitriã do evento, a banda Afrocidade, convida Jau, O Kanalha, Sued Nunes, Yan Cloud, além dos DJs Zamba e Black Daria, que farão uma justa homenagem ao dono da casa, o Ilê Aiyê, pelos seus 50 anos de luta e resistência.