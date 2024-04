HUMOR PARA TODOS

Show de Comédia Show retorna ao Sesi Rio Vermelho

Em tempos de chuva, Salvador fica com desfalque quando o assunto é cultura. Para aqueles que procuram lugares para rir com um elenco de peso, o Teatro Sesi Rio Vermelho vai receber às quintas de abril quatro comediantes.

Os humoristas Matheus Buente, Tiago Banha, Daniel Ferreira e Pedro Duarte estarão se apresentando ns dias 18 e 25, às 20h, com piadas e interação com o público de Salvador.

Cada profissional vai levar o humor típico baiano, com o melhor do standy-up soteropolitano, com histórias engraçadas do cotidiano, observações e piadas únicas.