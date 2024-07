SHOW DE QUALIDADE

Só Pra Contrariar reúne 10 mil pessoas em show histórico em Salvador

A apresentação contou com grandes hits que embalaram os fãs

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de julho de 2024 às 09:52

SPC em Salvador Crédito: Elias Dantas

Com um repertório recheado com os maiores sucessos dos 34 anos de carreira, o grupo Só Pra Contrariar , liderado pelo cantor Alexandre Pires, emocionou o público da capital baiana com o show da turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, que reuniu 10 mil pessoas neste domingo (7), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

SPC em Salvador Crédito: Elias Dantas

A apresentação contou com grandes hits que embalaram os fãs e que marcaram a trajetória da banda nos anos 90, como “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Te Amar Sem Medo”, “Que Se Chama Amor”, “Quando é o Amor” e mais.

“Eu me considero ‘baianeiro’ – uma mistura de baiano com mineiro. Tenho uma história muito bonita e de muitos anos com Salvador, frequentamos a Bahia e durante esses 34 anos de carreira, a Bahia com certeza faz parte de alguns dos momentos mais especiais de nossa vida”, declarou Alexandre Pires.

SPC em Salvador Crédito: Elias Dantas