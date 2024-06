MACHISMO

Sofrendo ataques de torcedores, narradora esportiva da Globo fecha conta na rede social

Renata Silveira decidiu se manter afastada do X, antigo Twitter

Da Redação

Publicado em 22 de junho de 2024 às 10:25

Renata Silveira Crédito: Globo

Ser mulher no esporte já é complicado, agora imagina ser narradora esportiva? O caso de Renata Silveira, jornalista da Globo, resultou no fechamento da conta no X, antigo Twitter.

A narradora decidiu se manter longe da rede social após sofrer uma série de ataques de torcedores de diversos times antes, durante e depois das partidas.

“Agora fico com vocês lá no Instagram. Vou fechar a conta por aqui. Por lá vou continuar postando a agenda de jogos e trocando mensagens com vocês. Minha conta oficial a partir de hoje vai ser apenas no Instagram”, escreveu ela.

A jornalista escreveu o 'adeus' nesta sexta-feira (21) que, no mesmo dia, rebateu um internauta que reclamou sobre a narração de Renata na tela da Globo durante a partida entre Internacional e Corinthians.

"Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata", escreveu o internauta. A jornalista, no entanto, respondeu: "Deve ter sido o time, até porque não narrei esse jogo. Me esquece".