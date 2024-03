FELICIDADE

Stefany Brito anuncia segunda gravidez e comemora: 'sendo abençoada'

A família de Sthefany Brito vai aumentar nos próximos meses. Aos 36 anos, a atriz, casada com Igor Raschkovsky, está grávida do segundo filho, promovendo o primeiro primogênito ao irmão mais velho.

"E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bençãos na minha vida! Nossa família está crescendo, e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos… Tem baby no forninho e Enrico oficialmente promovido a irmão mais velho!", disse no Instagram neste domingo (10).