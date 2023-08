Tatá Werneck proíbe entrada de acompanhantes em aniversário de 40 anos

A atriz Tatá Werneck completou 40 anos e realizou uma festa com vários famosos, no Rio de Janeiro. Mas o evento, realizado em sua mansão, não teve a presença de acompanhantes dos convidados.



Interpretando Anely na novela das 21h da Globo, Terra e Paixão, Tatá comentou nos stories do Instagram que não deixou ninguém levar outras pessoas no evento, já que era uma festa privada e só para amigos íntimos.



“Foi a melhor festa da minha vida até hoje. As pessoas estavam me perguntando se seria um festão, mas não tinha ninguém ali que não fosse meu amigo. Todo mundo ali era meu amigo, até porque não deixei as pessoas levarem acompanhante. Só se eu conhecesse o acompanhante”, contou.