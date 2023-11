Taylor Swift x Padre Omar: entenda a 'disputa' que envolve cantora americana e Cristo Redentor

A cantora Taylor Swift está prestes a pisar em terras brasileiras com a aguardada The Eras Tour, que tem seis apresentações marcadas no País. A artista possui uma legião de fãs que resolveram tentar criar uma homenagem à esperada vinda com o maior símbolo e monumento do Brasil: o Cristo Redentor.



Taylor fará o primeiro show no País já nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. "Swifties", como são chamados os fãs da cantora, passaram a inundar as redes sociais com a campanha "Rio Taylor’s Version". A ideia é que a camiseta Junior Jewels, utilizada no clipe You Belong With Me, seja projetada no Cristo Redentor em homenagem à artista.