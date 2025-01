SHOWS

Teatro Gamboa tem programação musical neste final de semana

Espaço recebe apresentações de expoentes da nova música baiana

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 11:46

MPB Jazz com Princess La Tremenda Crédito: Divulgação/ PEDRO DESOUZA

O Teatro Gamboa recebe uma programação de shows voltada para novos expoentes da música baiana neste final de semana, na Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos. Os ingressos para cada apresentação estão à venda na bilheteria do teatro a partir das 15h do dia do espetáculo ou antecipadamente no site do Gamboa.>

As apresentações começam hoje (24), com a cantora Angela Velloso, às 19h, no show QUEDÉ, que se origina do seu segundo álbum. O título é uma sigla para "Quase Esquecem do Eterno É", uma homenagem à frase da canção Era Nova, de Gilberto Gil, inspirando reflexão sobre o legado eterno do tempo, da memória e da arte. O show apresentará uma fusão de estilos e sonoridades que percorrem os caminhos da Música Popular Brasileira a partir da obra da cantora.>

No sábado (25), MPB Jazz com Princess La Tremenda assume a programação, às 17h, unindo a suavidade e a riqueza melódica da MPB com a liberdade e a complexidade do jazz. Durante a apresentação, o público poderá desfrutar de um repertório diversificado que inclui clássicos de artistas como Caetano Veloso, Buena Vista Social Club, Luedji Luna e Ray Charles, além de composições originais da cantora e compositora norte-americana Princess La Tremenda.>

Encerrando a agenda da semana, no domingo (26), o palco reúne Taináh e Bruno Aranha, às 17h. O encontro entre a cantora e compositora do interior da Bahia, de Maracás, e o pianista e tecladista soteropolitano promete a junção de estilos e referências na música baiana e brasileira.>

SERVIÇO:>

Show QUEDÉ com Angela Velloso | Hoje (24), às 19h, no Teatro Gamboa | Ingressos: R$ 20/R$ 40, com vendas a partir das 15h do dia do espetáculo ou antecipadamente no site do Gamboa.>

Show MPB Jazz com Princess La Tremenda | Sábado (25), às 17h, no Teatro Gamboa | Ingressos: R$ 20/R$ 40, com vendas a partir das 15h do dia do espetáculo ou antecipadamente no site do Gamboa.>