INTERNADO

Tiago Abravanel comenta mais uma vez estado de saúde de Silvio Santos

Apresentador está internado no Hospital Albert Einstein

O ator Tiago Abravanel comentou o estado de saúde do avô, o apresentador Sílvio Santos, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Tiago revelou que não tem ido ver o avô no hospital e explicou o motivo. “É super restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus ele está super bem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo”, disse, em entrevista à Quem, durante o lançamento da autobiografia da cantora Preta Gil.