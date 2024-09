BARRACO DE FAMÍLIA

Tias dizem que Raquel Brito é mentirosa, fingida e chegou a bater na mãe por causa de dinheiro

Duas tias da participante do reality A Fazenda detonaram comportamento dela

Uma briga de família acabou expondo Raquel Brito, irmã de Davi Brito e participante do reality A Fazenda 16. A peoa foi exposta pela própria tia, Bethy, que usou as redes sociais para trazer à tona episódios familiares.

"Ela está querendo convencer vocês que é uma menina doce, uma menina boa. Depois que Davi saiu do Big Brother ela chegou a bater na mãe, chutou a mãe, pegou o celular pra dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela, isso no reality ela não vai dizer. A mãe dela chegou pra gente pra contar que Raquel bateu nela, por causa de um prêmio. Chamou até Davi pra contar que a irmã bateu nela e Davi até abafou o caso na época", disse ela.