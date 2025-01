NOITE DA ACLAMAÇÃO

Timbalada será grande atração de evento beneficente organizado por Lore Improta e Leo Santana

Evento arrecadará fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce

Lore Improta e Leo Santana estão organizando um evento beneficente em Salvador com shows especiais e emocionantes. A festa de gala ocorrerá no dia 28 de janeiro e tem o propósito de arrecadar fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), organização que oferece assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social.