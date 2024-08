Tirar o máximo proveito de cada roupa é uma atitude inteligente e sustentável

MODA

Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 16:00

Uma peça que usamos em três looks Crédito: Gardênia Passos

Ter no guarda-roupa itens que podem ser usados várias vezes, com diferentes combinações é contar com escolhas inteligentes. Assim, tiramos proveito máximo de tudo que temos. E uma peça que resume bem esse conceito é o body. Ele pode até ser um maiô, por que não? Quanto mais usos melhor. Sua maior característica é a versatilidade, escolhendo a cor e o modelo certo pode ir da prática esportiva, até a balada, ou até um encontro mais arrumadinho. Elegemos uma versão esportiva da Fila em tons sóbrios que ajuda a compor de forma prática com outros tons que harmonizam bem.

E essa é uma ótima dica, se for eleger um para chamar de seu, pense nos complementos que você já tem para que ele dialogue. Escolher algo muito distante do que compõe seu acervo vai dificultar muito as composições e pode-se cair na armadilha de comprar mais coisas sem necessidade. Partimos do nosso eleito para criar três looks casuais que se adaptam bem a qualquer ocasião. Se você tem um body ali parado no guarda-roupa , abra os olhos para as possibilidades que ele pode gerar.