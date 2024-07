LUTO

'Uma dor inexplicável': MC Daniel desabafa após cachorro morrer em acidente doméstico

O funkeiro MC Daniel usou as suas redes sociais na quinta-feira, 18, para falar sobre a morte de seu cachorro, o pitbull Cléber, que caiu na piscina e se afogou na terça-feira, 16. O cantor lamentou a perda do animal: "Sem dúvidas o dia mais triste do ano para mim", disse, nos stories do Instagram.