NOVELA À MODA ANTIGA

'Uma pilantra com P maiúsculo' diz Camila Pitanga sobre a ricaça Lola de Beleza Fatal

Primeira novela do streaming Max traz a carioca como protagonista de uma trama pautada na sedução, poder e manipulação

Sedução, poder e manipulação são a tônica de Beleza Fatal, aposta da plataforma Max para entrar no universo das novelas, que estreou nesta semana na plataforma de streaming. Criada e roteirizada por Raphael Montes (Bom Dia, Verônica), a produção reúne em 40 episódios um elenco de peso - Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Murilo Rosa, Vanessa Giácomo, Caio Blat e Camila Queiroz -, numa história instigante, chamativa desde o primeiro capítulo e com a força dramática de uma boa novela das 21h. Os episódios serão lançados em blocos de cinco capítulos toda segunda-feira.>

Beleza Fatal acompanha a trajetória da ambiciosa Lola (Camila Pitanga), uma mulher de classe média no Rio de Janeiro, casada com o policial Rubem (Rei Black) e mãe de Gabriel (Romaní). Ela trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), dermatologista de moral e atitudes questionáveis, e grande amigo de Benjamin (Caio Blat), cirurgião plástico cujo pai é um médico milionário. >

Lola tem o sonho de abrir seu próprio negócio no ramo da estética, uma clínica com o seu nome, a Lollaland. Às custas de escolhas que colocam sua moralidade em xeque, ela constrói seu império, projetando a imagem de uma vida perfeita, secretamente sustentada por manipulações, mentiras e crimes para saciar sua sede de poder.>

“Ela vai lutar com as forças que tem, e não são forças bonitas, são forças malignas. Mas é tudo no lúdico, tem um exagero que vai para o absurdo. A partir do momento em que ela ganha dinheiro e status, não vai abrir mão disso de jeito nenhum, custe o que custar. Ela se torna uma mulher bastante perigosa”, adianta Camila. O que poderia ser somente uma personagem detestável despertou, ao mesmo tempo, asco e fascínio na atriz durante as leituras e, de certa forma, segue a mesma linha no espectador, que, apesar dos pesares, é seduzido por Lola e sua personalidade excêntrica, expansiva e até cômica. “É terrível? É, mas a gente se diverte”, diz a artista.>