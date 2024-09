MÚSICA

‘Vamos fugir’: Samuel Rosa chama Gilberto Gil para gravação inédita da canção em estúdio

A data de lançamento, por enquanto, não foi confirmada

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 08:22

Flora, Samuel, Gil e Bituca Crédito: Acervo Gegê Produções

Em primeira mão, fontes cativas da Família Gil adiantaram ao Alô Alô Bahia que Samuel Rosa regravou o sucesso “Vamos Fugir (Gimme Your Love)”, tendo a participação do mestre Gilberto Gil. A composição de Gil e Liminha ganhou uma projeção estrondosa com o Skank, banda mineira liderada por Rosa, que teve seu fim em 2023 após três décadas.

Apesar de Gil e Samuel já terem performado juntos, de outras vezes, a música ao vivo, no palco, esta é a primeira vez que o dueto é registrado em estúdio. O feito era um sonho antigo do ex-Skank. A data de lançamento, por enquanto, não foi confirmada pela Gegê Produções.

Augusto Nascimento, filho de Bituca que administra a carreira do pai, Flora Gil, Samuel Rosa e Gilberto Gil Crédito: Foto: Acervo pessoal

Depois de concluído o trabalho no estúdio, na noite desta quarta-feira (4), Gil e Samuel estiveram na casa do também mineiro Milton Nascimento, no Rio de Janeiro. Quem teve a sorte de ouvir o papo entre eles deixou no ar que a parceria Gil-Rosa renderá bem mais. Mas vale frisar: Bituca, por sua vez, está aposentado, e foi apenas o anfitrião do encontro.