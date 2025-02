variedades

4 mitos e verdades sobre alimentação natural para animais

Essa dieta busca proporcionar benefícios como melhor digestão, pelagem mais brilhante e maior disposição ao pet

1. A alimentação natural faz bem para a saúde do pet

Verdade. A alimentação natural traz diversos benefícios para a saúde do cão ou do gato: “Ela melhora a digestão, reduz problemas de pele, aumenta a disposição e até ajuda no controle do peso, por ser isenta de conservantes e ingredientes ultraprocessados”, diz Robson Vivas. >