BELEZA

Veja como cuidar dos cabelos na primavera

“Lavagens mais frequentes com água fria ou morna, por exemplo, melhoram a oleosidade e o suor, excessivos causados pelo aumento da temperatura. Elas devem ser feitas com shampoos mais suaves e que, ao mesmo tempo, promovem uma limpeza profunda, mas sem ressecar ou agredir o couro cabeludo e os fios”, explica Ana Regina Santos, analista de processos capilares do Sistema Embelleze.

Importância da hidratação

Outro cuidado que se deve ter é com a hidratação . Além dos danos causados durante o inverno, o aumento da temperatura na primavera pode deixar o cabelo mais ressecado . Por isso, é importante utilizar as máscaras capilares, que devem ser aplicadas no mínimo uma vez por semana ou de acordo com um cronograma de tratamento capilar personalizado.