EDUCAÇÃO

Professor Gerson Guimarães dá aula show de história em Luís Eduardo Magalhães

Projeto que reúne música e história chega para os alunos do 3º ano das escolas estaduais

Roberto Midlej

Publicado em 2 de abril de 2025 às 16:38

Gerson Guimarães Crédito: divulgação

O projeto História Cantada será apresentado na cidade de Luís Eduardo Magalhães nesta quinta e sexta-feira (3 e 4 de abril). A aula show é uma criação do professor, compositor e roteirista Gerson Guimarães, que utiliza música e teatro para aproximar os jovens do aprendizado, de forma lúdica e criativa. Ao longo de uma jornada que vai da Crise do Império Romano aos dias atuais, o público vivencia canções originais, figurinos vibrantes e uma narrativa teatral que traz a História para a vida.

>

A peça teatral mostra um professor que conta e canta a História do Ocidente utilizando a arte cênica para garantir o foco do público. Alguns temas abordados vão desde a Crise do Império Romano, passando pelo Renascimento Cultural, Brasil Colônia, Revolução Francesa, período Joanino, República Velha, Crise de 1929, Guerra Fria até o período atual. Ao longo da apresentação, com humor e conteúdo histórico, o apresentador vai trocando o figurino de acordo com as épocas, transformando-se em fidalgos do século XVIII, soldados da Guerra do Vietnã ou Hippies do festival de Woodstock. >

O professor tem mais de 30 anos de experiência em sala de aula e tem músicas gravadas por atistas como Daniela Mercury, Elba Ramalho e Vânia Abreu. É também dele o musical infantil O Circo de Só Ler. >

História Cantada>

O projeto já tem uma longa trajetória de sucesso, sendo realizado desde 2006 e impactando mais de 30.000 estudantes da rede pública e privada em diversas cidades da Bahia. Por meio de sua abordagem, a aula show conecta os alunos de uma maneira que vai além do tradicional ensino de História. Gerson Guimarães acredita que “a música e o teatro são poderosos aliados no aprendizado, tornando as informações históricas mais acessíveis e memoráveis. Ao longo da aula, os estudantes não apenas aprendem sobre a evolução histórica do Ocidente, mas também se veem motivados a acreditar no seu potencial. A última música da apresentação, que fala sobre a possibilidade de os alunos da rede pública ingressarem na universidade, é um verdadeiro hino de autoestima e incentivo, com a frase poderosa: ‘você pode ir aonde quiser, de livro, de avião ou a pé’”, ressalta Guimarães.>

O projeto tem patrocínio da Galvani Fertilizantes, através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, com realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, chega para os alunos do 3º ano das escolas estaduais.>

SERVIÇO>

Aula show História Cantada>

03/04 - Colégio Estadual Maria Otília Lutz (Luís Eduardo Magalhães) – às 9h, às 13h30 e às 19h.>