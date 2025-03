variedades

Veja como identificar se o seu cachorro está feliz ou triste

Garantir a felicidade do animal é fundamental para sua saúde e bem-estar

Considerados os melhores amigos do homem, os cachorros são seres capazes de proporcionar enorme alegria aos tutores. Contudo, oferecer momentos felizes a esses animais também é extremamente importante para a saúde mental e física deles, além de melhorar o convívio com a família. >

Segundo Mariana Paraventi, veterinária e coordenadora de operações/franquias da Petland, somente água, comida e lugar para dormir não são suficientes para garantir cães felizes. “Assim como nós, eles precisam de estímulos e interações para que se sintam bem e tranquilos”, explica. Dessa maneira, passeios diários, brincadeiras interativas e a companhia do tutor são essenciais para garantir o bem-estar do pet . >

Comportamentos de um cachorro feliz

Comportamentos de um cachorro triste

Por outro lado, ainda de acordo com a veterinária, os comportamentos que devem ser vistos como um sinal de alerta para um cão triste ou com outro problema emocional, são: falta de ânimo, muito tempo dormindo, falta ou excesso de apetite, latidos em excesso e comportamentos agressivos com pessoas ou animais. >