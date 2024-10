MUNDO PET

Veja como tratar hérnia de disco em pets

Especialista explica como identificar os sintomas e prevenir a doença que também afeta os animais

Portal Edicase

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 16:30

A hérnia de disco pode se manifestar de várias formas em animais Crédito: Imagem: Alla Lovina | Shutterstock

Se engana quem acredita que a hérnia de disco é uma doença que acomete apenas os seres humanos. Essa condição, que também afeta os animais, ocorre quando um disco intervertebral, que atua como um amortecedor entre as vértebras da coluna, se desloca ou se rompe, causando dor intensa e comprometimento da mobilidade.

Sintomas da hérnia de disco em pets

A hérnia de disco pode se manifestar de várias formas em pets e os sinais mais comuns incluem:

Dor e desconforto: o animal pode apresentar dificuldade em se mover e relutância em saltar ou subir escadas. Além disso, ele pode vocalizar conforme se mexe;

Alterações na mobilidade: dificuldade em caminhar, arrastar as patas traseiras, ou fraqueza em uma ou mais patas;

Mudanças comportamentais: agitação, aumento da irritabilidade ou isolamento repentino.

Como prevenir hérnia de disco em animais?

Algumas medidas podem ajudar a reduzir o risco de hérnia de disco em animais. De acordo com Walérya Mendonça, professora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, “manter o peso ideal do seu pet é crucial para prevenir problemas de coluna, como a hérnia de disco. O excesso de peso exerce pressão adicional sobre a coluna vertebral, aumentando o risco de lesões. Dieta equilibrada e exercícios regulares também são essenciais para garantir que seu animal de estimação se mantenha saudável”, aconselha a profissional.

Além disso, Walérya Mendonça explica que é importante evitar que os animais pratiquem atividades físicas excessivas e movimentos bruscos, pois eles podem contribuir para o desenvolvimento de problemas na coluna. “Em casos de raças predispostas, como Dachshund s e Bulldogs, que são mais propensas a problemas de coluna, é necessário atenção especial com acompanhamento regular”, alerta.

A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do disco de hérnia em pets Crédito: Imagem: Masarik | Shutterstock

Tratamentos indicados para hérnia de disco em pets

A médica veterinária esclarece que “o tratamento da hérnia de disco em pets pode variar dependendo da gravidade da condição. Em muitos casos, o tratamento conservador é eficaz e envolve a administração de medicamentos anti-inflamatórios para aliviar a dor e a inflamação, além da modificação das atividades do animal para evitar movimentos que possam agravar a lesão. A fisioterapia também pode ser uma parte importante do tratamento, ajudando na recuperação e no fortalecimento da musculatura ao redor da coluna vertebral”, explica.

No entanto, em situações mais graves, em que o tratamento conservador não proporciona alívio adequado, a cirurgia pode ser necessária. Este procedimento visa remover o material do disco que está pressionando os nervos e causando dor ou disfunção. Com isso, será possível proporcionar um alívio maior e restaurar a função normal do animal.

Procure um veterinário

Caso haja suspeita de que seu pet esteja sofrendo de hérnia de disco, é fundamental procurar a orientação de um veterinário . O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para melhorar a qualidade de vida do seu animal e evitar complicações futuras.