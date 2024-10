CÃES E GATOS

Veja os cuidados com pets com Síndrome da Disfunção Cognitiva

Atenção com a alimentação é essencial para garantir qualidade de vida aos animais

Essa condição apresenta características semelhantes às da doença de Alzheimer em humanos, como perda de memória, desorientação, alterações no comportamento e dificuldade em realizar atividades cotidianas. Assim como no Alzheimer, a SDC está associada à degeneração progressiva de neurônios e ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro, afetando a função cognitiva dos animais.