CINEMA

Vencedores do Panorama Coisa de Cinema ganham reprise no Glauber Rocha

A programação começa com o documentário No Rastro do Pé de Bode, de Marcelo Rabelo; ingressos custam R$ 12 / R$ 6

Publicado em 5 de abril de 2024 às 07:00

Rato Branco e Landinho no filme No Rastro do Pé de Bode Crédito: divulgação

A partir deste domingo (7), filmes premiados no XIX Panorama Coisa de Cinema, realizado no mês passado, serão exibidos em sessões únicas no Cine Glauber Rocha, com ingressos por R$ 12 / R$ 6. A programação começa com o documentário No Rastro do Pé de Bode, de Marcelo Rabelo, ganhador do Prêmio Flávia Abubakir e também escolhido como melhor longa-metragem pelos júris Oficial e Jovem da Competitiva Baiana.

Com sessão marcada para 10h30, o filme resgata os segredos e toques tradicionais da sanfona de 8 baixos, também chamada de “pé de bode”, instrumento que Luiz Gonzaga aprendeu a tocar com seu pai Januário. A história se desenrola a partir da iniciativa do músico Rato Branco (falecido em 2020) em procurar os velhos mestres sanfoneiros do sertão da Bahia.

No Rastro do Pé de Bode será precedido do curta-metragem vencedor do Prêmio Flávia Abubakir: O Tempo das Coisas, de Lara Beck. Também escolhido pelo Júri Jovem como melhor curta da Competitiva Baiana, o filme lança um olhar contemplativo sobre as histórias e saberes da comunidade rural de São Paulinho, no baixo sul da Bahia. Marcelo e Lara conversarão com o público ao final da sessão.

A programação de reprises dos premiados do Panorama segue por todo o mês de abril, com matinês especiais aos domingos, 10h30. No dia 14, serão exibidos o longa Cosmovisões (Marcilia Cavalcante) e os curtas É d'Oxum: A Força que Mora N'Água (Dayane Sena) e As Miçangas (Emanuel Lavor e Rafaela Camelo). Haverá bate-papo com Marcília e Dayane.

No dia 21, Feliphe Alencar, do Júri da Competitiva Internacional, apresentará o longa Acromático (Maria Ignatenko) e o curta Tria (Giulia Grandinetti). Dia 28, serão exibidos o longa A Flor do Buriti (João Salaviza e Renée Nader Messora) e os curtas Thuë Pihi Kuuwi - Uma Mulher Pensando (Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami) e Onde a Floresta Acaba (Otávio Cury), apresentados por Cláudio Marques e Marília Hughes, coordenadores do Panorama.