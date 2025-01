DIVERSÃO

Verão em Salvador: veja programações gratuitas para todos os públicos

Museus anunciaram cronograma dos próximos dias

Se deu Sol, é praia. Mas Salvador também tem opções para os dias de chuva. O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), por exemplo, apresenta uma programação variada em seus museus, com eventos dedicados à arte e à cultura, ao longo da semana.

Além das exposições permanentes, o Museu de Arte da Bahia (MAB) oferece em sua programação semanal oficinas de teatro e espetáculo teatral no auditório do museu. Já no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), o destaque vai para o Samba Djanira, que acontece na próxima quinta-feira (16), e oficina de Xilogravura que acontece no sábado (18), às 10h no Galpão das Oficinas.