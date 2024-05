NOVOS RUMOS

Viih Tube revela que foi demitida de podcast sobre maternidade após gravidez

Influenciadora contou sobre gravidez no Mais Você

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 09:13

Viih Tube sai de podcast Crédito: YouTube

A influenciadora Viih Tube, de 23 anos, anunciou a segunda gravidez no Mais Você e, em seguida, descobriu que foi desligada do podcast sobre maternidade que fazia no YouTube.

Segundo a influenciadora, em conversa com os seguidores nesta quarta-feira (2), por questões contratuais, ela não continuou no programa voltado para mães e bebês.

"Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal. Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha da amiga] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tata já sabia. Ela também não foi no da Lua [sua primogênita], mas já explicou. A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí", disse no Instagram.

Ainda no bate-papo com os milhões de seguidores em seu Instagram, a esposa de Elizer explicou também que o patrocinador da nova temporada do programa decidiu não mantê-la no podcast.